Baxter Dury fête ses 20 ans avec un passage par Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Baxter Dury fête ses 20 ans de carrière ! Pour l’occasion, il sera sur les routes avec un arrêt au Bikini de Toulouse le 17 juillet 2024.

Baxter Dury, c’est 20 ans de musique louche et caustique, d’instantanées nocturnes londoniennes, de lignes de basse moites, sexy et désinvoltes, et de disco downtempo, portées par un sentiment de désolation mais aussi par une profonde affection pour l’humanité.

Ces 20 ans sont l’occasion idéale de sortir « Mr Maserati », une compilation des meilleurs morceaux des six albums à son actif, ainsi qu’une nouvelle chanson, D.O.A., co-écrite avec son film Kosmo.

Après la sortie de Mr Maserati, un best of retraçant ses 20 ans de carrière en 2021, Baxter Dury est de retour en 2023 avec un 8ème long format : I Thought I Was Better Than You. Produit par Paul White et Danny Brown, l’album a été co-écrit avec les chanteuses britanniques Eska et JGrrey en plus de Madeleine Hart.

Claviers classieux, basses addictives, boites à rythmes entraînantes, voix désabusée type spoken word, chœurs féminins et inspirations R&B : il ne fait aucun doute, vous écoutez bien Baxter Dury. Bourré d’humour et d’autodérision, le fils du célèbre Ian Dury développe ainsi depuis une vingtaine d’années une discographie riche et aussi changeante que le ciel britannique.

Réservations : lebikini.com