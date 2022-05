Avec les beaux jours, le TGS Springbreak de retour à Toulouse

Partager Facebook

Le TGS Springbreak est de retour pour vous proposer le meilleur de la Pop Culture les 14 et 15 mai à la Diagora Labège, près de Toulouse.

Deux jours pour la Pop culture à Toulouse. Le TGS revient donc avec une version Springbreak le week-end prochain. Pendant deux jours les visiteurs peuvent déambuler dans les salles et les étages de ce lieu qualitatif et aller rencontrer des associations, proposant des animations, mêlées aux commerçants et éditeurs. Fan de pop culture, de cinéma, de science fiction, de mangas ou encore de jeux vidéo, les visiteurs trouveront leur bonheur dans cette édition de printemps, plus intimiste que l’édition de fin d’année qui a lieu au MEETT de Toulouse.

De nombreuses activités gratuites

Sur deux jours, on pourra découvrir l’univers du Jeux Vidéo (démonstration, tournois, bornes d’arcade), des quiz, des conférences, des expositions, des rencontres avec des artistes (auteurs, dessinateurs, acteurs, chanteurs) ainsi que des spectacles permanents sur scènes, des Cosplay, des Concerts, des Ateliers, et bien d’autres activités.

Vous l’aurez compris, rendez-vous à la Diagora Labège ce weekend !

Infos : tgs-springbreak.fr