Florence Foresti en novembre 2023 à Toulouse

Florence Foresti sera de retour avec un nouveau spectacle « Boys Boys Boys » au Zénith de Toulouse les 23 et 24 novembre 2023.

L’humoriste est enfin de retour ! Florence Foresti a lancé ce matin son septième one woman show sur les réseaux sociaux et sur son site internet. « Boys Boys Boys » débutera en septembre prochain au théâtre de Marigny avant une tournée en France en 2023 et une double date à Toulouse en novembre 2023.

Pour l’instant pas de résumé mais un titre en référence au tube de Sabrina dans les années 80 et une affiche assez marquante ! On imagine bien entendu que la thématique tournera autour des sujets qui lui tiennent à coeur et d’actualité comme #metoo, les hommes ou encore la féminité. A 48ans, Florence Foresti nous offre donc une suite à Epilogue, son excellent dernier spectacle en date.

Pour réserver vos places :

Prévente en exclu sur le site de l’artiste www.florenceforesti.com

Demain 10h : En vente sur box.fr