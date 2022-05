Partager Facebook

L’Envol des Pionniers participe à la Nuit Européenne des Musées et ouvre gratuitement l’ensemble de ses expositions en nocturne ce samedi.

Le samedi 14 mai 2022 de 19h à 23h, L’Envol des Pionniers participe à la 18ème édition de la Nuit Européenne des Musées. Le temps d’une soirée festive, le site ouvre ses portes en nocturne et invite les visiteurs à venir découvrir son exposition permanente ainsi que son exposition temporaire sur l’aviateur-écrivain : Antoine de Saint-Exupéry. Des médiations et animations viendront ponctuer la soirée sous le signe de l’aventure, de l’audace et du courage.

> Découvrir l’épopée humaine et industrielle des pionniers de l’aéropostale…

Installé sur les terres historiques de l’aéropostale, L’Envol des Pionniers plonge les visiteurs au cœur de l’aventure humaine du transport de courrier par les airs. Par le biais d’anecdotes, de rencontres originales, de médiations et d’expériences immersives, petits et grands vont à la rencontre de femmes et d’hommes engagés qui ne réalisaient alors pas l’exploit qu’ils étaient en train d’accomplir. Tous étaient voués à une mission : transporter le courrier à l’heure, quelles que soient les conditions, pour permettre aux Hommes d’être reliés entre eux, par-delà les déserts, les océans et les montagnes.

… à travers une médiation vivante.

Pour aller à la rencontre de ces pionniers, découvrir leur métier et leur quotidien, L’Envol des Pionniers offre une expérience immersive et vivante avec l’intervention, tout au long de la visite, de personnages en tenue d’époque. Ainsi, en apostrophant le public au détour d’une salle d’exposition et en racontant les histoires de l’incroyable aventure de l’aéropostale, les animateurs plongent les visiteurs dans l’ambiance quotidienne des ateliers de Toulouse-Montaudran. Cette reconstitution est d’autant plus forte que la scène se déroule sur le site historique de l’Aéropostale.

> Faire la connaissance de l’écrivain-aviateur Antoine de Saint-Exupéry

Au sein de l’exposition temporaire Antoine de Saint-Exupéry, Un Petit Prince parmi les Hommes , des installations sonores et visuelles, des documents inédits et des évocations d’avions légendaires invitent les visiteurs à découvrir une autre facette du créateur du Petit Prince : celle de l’aviateur audacieux. Car c’est ici, sur les terres historiques de l’aéropostale, que s’est envolé pour la première fois Antoine de Saint-Exupéry en tant que pilote de l’Aéropostale. L’exposition retrace la vie de ce pionnier volant depuis son vélo ailé de petit garçon jusqu’à sa mort tragique à bord du mythique Lockheed F-5 Lightning. Cette mise en contexte inédite, dans un lieu rempli d’histoires, permet de comprendre combien la passion d’Antoine de Saint-Exupéry pour l’aviation a nourri sa créativité et donné vie à ses plus célèbres romans : de Terre des hommes, jusqu’au Petit Prince.

> Lectures théâtralisées d’extraits des plus grands chefs d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry

Pour cette soirée inédite, L’Envol des Pionniers propose aux visiteurs d’assister à des lectures théâtralisées des plus grands textes d’Antoine de Saint-Exupéry. Un comédien costumé fera ainsi revivre les mots du célèbre aviateur-écrivain tels que ceux de son roman Vol de Nuit ou de son célèbre conte Le Petit Prince.

> Diffusion du court-métrage « Entre ciel et mer – l’Aventure d’une traversée historique »

Les visiteurs de L’Envol des Pionniers pourront découvrir en exclusivité le court-métrage “Entre ciel et mer – L’aventure d’une traversée historique”. Réalisé par l’Ambassade de France au Brésil, le film revient 90 ans après, sur l’exploit d’un des pilotes emblématiques de l’Aéropostale, Jean Mermoz, premier aviateur à avoir réussi la traversée commerciale de l’Atlantique en avion.

L’ambiance musicale de cette soirée sera assurée par l’association Manivelles Occitanes, qui jouera des airs typiques des années 1920-1930, apogée de l’aéropostale, sur un orgue de Barbarie.