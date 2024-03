Avec le Bloom Festival, la danse à l’honneur !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Porté conjointement par l’Escale, La Place de la Danse et la Cie Sylvain Huc, le Bloom Festival prend ses quartiers les 22, 23 et 24 mars à Tournefeuille.

Le BLOOM Festival revient en 2024 ! Pour trois jours, cet événement dédié à la danse contemporaine va transformer Tournefeuille et l’Escale en lieu de fête célébrant la diversité et la richesse de cet art. Bien loin des étiquetages esthétiques restrictifs, le BLOOM embrasse l’expression artistique dans toutes ses formes, explorant des horizons temporels et spatiaux aussi vastes que variés.

Des artistes venus d’Europe et d’ailleurs convergent pour enchanter les spectateurs, faisant vibrer leurs sens et stimulant leurs réflexions dans un monde en constante évolution. Leur présence rappelle avec éclat que l’art vivant demeure plus que jamais essentiel dans notre société.

Au programme : des spectacles envoûtants, des performances audacieuses, des moments participatifs où chacun est invité à explorer ses propres mouvements, des ateliers pour se plonger dans la pratique de la danse, un bal pour célébrer la communion des corps au rythme de la musique, un DJ et une projection autour de la passion commune pour la danse.

Côté spectacles, le Bloom ouvrira ce florissant weekend avec « Communitas », projet amateur de Sylvain Huc, et avec Dalila Belaza et sa pièce toute en finesse, « Figures ». Le samedi ce sera au tour de Hélène Iratchet avec sa conférence gesticulée sur la danse contemporaine, au croisement de l’auto-fiction et du roman d’espionnage, « Mon club de plongée » puis à Filipe Lourenço et sa dernière création « CHEB ». Dimanche, les danseurs et danseuses d’Extensions présenteront une performance chorégraphiée par Sylvain Huc et dans l’après-midi ce sera au tour du public de danser à l’occasion de « Satellites of Dance », le bal participatif de Kubilai Khan Investigations.

Que vous soyez amateur de danse ou simplement curieux d’explorer de nouveaux horizons artistiques, le BLOOM Festival promet une expérience inoubliable, où la créativité et l’innovation sont célébrées dans toute leur splendeur.

Toutes les infos : https://laplacedeladanse.com/agenda/bloom-festival