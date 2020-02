Avant-Première : DES HOMMES en présence de la réalisatrice au Cinéma ABC Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce vendredi 21 février , la réalisatrice Alice Odiot présentera son nouveau film « Des Hommes » au Cinéma ABC de Toulouse.

La réalisatrice Alice Odiot et lauréate du prix Albert-Londres en 2012 (pour son film Zambie, à qui profite le cuivre ?) vient donc présenter DES HOMMES, un documentaire en immersion dans la prison des Baumettes. 30 000 mètres carrés et 2 000 détenus dont la moitié n’a pas 30 ans. Une prison qui raconte les destins brisés, les espoirs, la violence, la justice et les injustices de la vie. C’est une histoire avec ses cris et ses silences, un concentré d’humanité, leurs yeux dans les nôtres.

La séance de vendredi sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice ainsi que Stéphanie Lassalle, intervenante pour la Fédération Citoyens & Justice.

Plus d’infos : www.abc-toulouse.fr