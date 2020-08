Avant-Première de « Effacer l’Historique » à l’American Cosmograph Toulouse

Partager Facebook

L’American Cosmograph propose l’avant-première du film Effacer l’historique de Benoit Delépine et Gustave Kervern. Avant la scèance, Maxime Lachaud, programmateur du FIFIGROT, présentera les grandes lignes de l’édition 2020.

Ours d’argent au Festival de Berlin 2020, le dernier Delépine/Kervern est une totale réussite. Comme toujours, ici, le cinéma et la comédie sont des moyens d’évoquer les problèmes sociaux de notre société. Dans « Effacer l’historique », les trois héros se retrouvent confrontés à des situations insolites comme par exemple, il est impossible d’avoir une personne réelle au téléphone en appelant un service client. Sous couvert de simplification et d’optimisation, les évolutions technologiques compliquent la vie quotidienne des individus et favorisent un sentiment d’isolement.

Le film met en scène des personnages aussi paumés que touchants, aux prises avec les pires maux générés par la société de consommation. On y découvre un grand trio d’acteur : Blanche Gardin, Denis Podalydès et Corinne Masiero. Bref, un très grand film à découvrir en avant première ce dimanche 16 aout.