Ben Reynolds signe au Toulouse Olympique

Le demi Anglais, Ben REYNOLDS, rejoint le Toulouse Olympique pour les 2 prochaines saisons.

En provenance des Leigh Centurions, où il a évolué la plus grande partie de sa carrière, Ben est un joueur complet, athlétique, technique et buteur. Avec plus de 120 matchs de haut niveau, dont un bon nombre en Super League, 41 essais et plus de 800 points inscrits, à seulement 26 ans, il a déjà beaucoup d’expérience, qui sera précieuse pour le TO en 2021.

Ben Reynolds débarquera avec sa famille dans la Ville Rose courant octobre pour le début de la préparation de la saison.