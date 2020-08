Toulouse. Le Poney Club reçoit Folamour et Etienne de Crecy

Le Poney Club, situé à l ‘Hippodrome de Toulouse, continue sa programmation estivale avec verre semaine les lives de Folamour (12 aout) et d’Etienne de Crecy (13 aout).

Après Cut Killer, Synapson ou encore Teki Latex ou encore Feder, le Poney Club, la guinguette de l’Hippodrome de Toulouse, rivalise d’imagination pour rajouter encore des beaux noms cette semaine. Folamour et Etienne de Crecy mixeront toute la soirée leurs sons électro au milieu des 5000m² de plein air. Bien entendu, tapas, foodtrucks etc…seront au rendez-vous des soirées. Le vendredi 14 aout, c’est Mark Knight qui sera aux platines et le samedi 15 aout, place à Tchami.

Infos : https://www.facebook.com/poneyclubtoulouse







Folamour le 12 aout

Connu sous le nom de Folamour pour son activité de DJ et de producteur house, le Lyonnais Bruno Boumendil a toujours évolué dans la sphère musicale. Multi-instrumentiste, il a appris à jouer de la guitare, de la basse, de la batterie et de diverses percussions.

Après avoir joué au sein de groupes, du jazz à la pop, toujours désireux de diffuser au mieux la musique qu’il aime, il a fondé deux labels, Moonrise Hill Material and FHUO Records. Sous de multiples identités, il n’a eu de cesse de mettre le feu aux dancefloors les plus chauds en France et au-delà des frontières.

Preuve de sa dimension internationale, ses productions sont jouées par des artistes tels que Leon Vynehall, Roy Davis Jr, Soulclap ou Luke Solomon…

Etienne de Crecy le 13 aout

Étienne de Crécy est un acteur incontournable de la scène électronique internationale. En vingt ans d’un parcours en constante évolution, le producteur français signe des albums majeurs de l’électronique mondiale : Pansoul (avec Philipe Zdar sous le nom Motorbass), Superdiscount, Tempovision, Superdiscount 2 & 3. Il est aussi l’auteur d’une trentaine de maxis et réalise une quarantaine de remixes pour des artistes comme Kraftwerk, Air, Moby, ou Lil’ Louis.

Reconnu pour l’éclectisme et l’efficacité de ses productions, Étienne de Crécy est aussi un DJ passionné, apprécié du public.