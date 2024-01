Auditions des Inouis du Printemps de Bourges en février à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Metronum Toulouse accueille deux soirées pour les Auditions Inouis du Printemps de Bourges avec huit artistes les 9 et 10 février prochain.

Chaque année, notre regard se tourne vers les artistes émergents. Chaque année, l’antenne Occitanie Ouest du Printemps de Bourges nous offre deux soirées exceptionnelles avec de belles découvertes. Encore une fois, le Metronum de Toulouse se met à accueillir 8 artistes lors de deux soirées les 9 et 10 février prochain pour espérer figurer dans la programmation du festival printanier.

Cette année, les Inouis proposent donc de voir les lives de Aluminé Guerrero, Daoud, Lykuin et Samir Flynn le 9 février, puis le lendemain ceux de Mandarine, Jead, Marell et Dinaa. En plus c’est gratuit !

Réservations sur lemetronum.fr