Arno de retour à Toulouse cet automne

Le concert d’Arno initialement prévu le samedi 21 mars 2020 est reporté au jeudi 1er octobre 2020 au Bikini. Les places achetées pour le 21 mars 2020 restent valables.

Oh La La La…. Arno fête ses 70 ans ! Que de souvenirs, d’émotions et tant de moment mémorables vécus en sa compagnie. C’est un membre de notre famille que nous allons tous célébrer ! C’est pourtant lui qui nous offre le plus beau des cadeaux avec un nouvel album intitulé “Santeboutique”!

Arno prendra la route en 2020 dans toute la France avec donc une date désormais le 1er octobre au Bikini.

Arno en concert

Jeudi 1er octobre 2020

Le Bikini

réservations : www.bleucitron.net