Le Spectacle Irish Celtics cet automne à Toulouse

Le spectacle Irish Celtics revient pour un troisième opus les 7 et 8 novembre 2020 au Casino Barrière de Toulouse.

Dans ce 3e et dernier opus de la saga Irish Celtic, on retrouve les emblématiques Paddy Flynn et Diarmuid. Père et fils tiennent le pub familial qui résonne des musiques traditionnelles, des rires et des discussions des habitués. Les clients dansent au son des refrains populaires. La bière coule à flot. Mais Paddy le sait : le train-train quotidien l’empêche de vivre des moments privilégiés avec son fils. Et si, dans ce tourbillon incessant, le temps était venu de s’accorder une parenthèse ? De faire la part belle à l’échange, au partage, à la transmission. Comme un rite nécessaire entre un père et son fils.

Pour casser cette routine et transmettre à Diarmuid ce qu’il doit savoir de son identité culturelle, de son histoire familiale, Paddy l’invite à entreprendre un voyage initiatique où se conjuguent valeurs et traditions. Un voyage qui explore tous les méandres de la vie passée, présente et future. A la faveur de ce tête-à-tête qui les mènera sur les lieux qui ont forgé les mythes et légendes de leur île d’émeraude, Diarmuid pourra prendre toute la mesure de l’amour filial, mieux comprendre ses racines, s’ancrer encore davantage dans sa terre natale et ancestrale.

A l’instar des USA qui possèdent leur mythique Route 66, synonyme d’évasion, de liberté et de découverte, l’Irlande a aussi la sienne ; elle porte le nom de Chemin des Légendes !

Durant 1h40, toute la troupe du spectacle Irish Celtic vous accompagnera dans un voyage inédit, porté par des histoires intemporelles et intergénérationnelles, des danses irlandaises entraînantes ponctuées de claquettes explosives, et de musique celtique envoûtante en live…

IRISH CELTIC

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020 – 20H30

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 – 15H00

CASINO BARRIÈRE TOULOUSE

