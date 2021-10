Après un Bikini complet, M en concert au Zénith de Toulouse fin 2022

Partager Facebook

Le chanteur -M- présentera son nouveau show au Zénith de Toulouse le 29 novembre 2022.



M- a annoncé la semaine dernière son retour sur scène. Vingt-quatre premiers concerts complets dont treize à Paris aux Folies Bergère et Un Bikini à Toulouse déjà complet en une matinée.

Aujourd’hui, la tournée se prolonge avec plus d’une trentaine de dates dans les Zéniths et Arénas de France, Belgique et Suisse. Il sera à Toulouse avec son nouveau projet le 29 novembre 2022.

-M- à Toulouse

ZENITH TOULOUSE METROPOLE

MARDI 29 NOVEMBRE 2022 20h

Ouverture de la billetterie mardi 12 octobre à 10h

www.bleucitron.net