Annulation et Report du Prime Video Club à Toulouse

Prévu ce week-end, le Prime Vidéo Club est reporté aux 6 et 7 janvier prochain.

En raison de circonstances imprévues, la venue du Prime Video Club à Toulouse, qui devait avoir lieu les 2 et 3 décembre au Centre Commercial Toulouse Blagnac, est reportée aux 6 et 7 janvier 2023 au même endroit. Les participants déjà inscrits auront un accès en priorité aux réservations des projections et des sessions de doublage.

Pour en savoir plus sur cet événement : Prime Video dévoile la tournée « Prime Video Club » à Toulouse