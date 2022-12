Amir en concert à Toulouse

Partager Facebook

Amir arrive enfin au Zénith Toulouse Métropole le jeudi 08 décembre à 20h pour un concert exceptionnel.

Amir, l’artiste aux plus de 600 000 albums vendus et aux multiples tubes et récompenses est enfin de retour sur scène. Il nous dévoilera les titres de son album Ressources mais aussi du nouveau projet R3ssources. Dans ce dernier, Amir dévoile une réédition hors-normes avec huit titres emblématiques totalement revisités. On a hâte de découvrir tout cela sur scène au Zénith de toulouse ce jeudi soir.

Réservations : www.box.fr