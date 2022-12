Les Sea Girls en spectacle à Blaganc

Partager Facebook

Du 8 au 10 décembre, les Sea Girls présenteront leur spectacle au Petit théâtre Saint-Exupère de Blagnac.

Trois chanteuses, deux musiciens, dix-sept chansons… les Sea Girls sont de retour à Odyssud ! Elles offrent ici le meilleur de leur répertoire, plus drôles, pétillantes et éblouissantes que jamais. Chacun de leurs numéros se découvre comme une friandise. Il y a des saveurs acidulées pour s’amuser, d’autres très poivrées, qui font tousser et puis celles enfin qui réchauffent doucement. Elles y chantent la joie de survivre, la confusion des genres au petit matin, les animaux domestiques et la real politik…

Infos : www.odyssud.com