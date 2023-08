Amical. Le Toulouse FC reçoit l’AS Roma

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour finir sa préparation, le Toulouse FC reçoit ce dimanche 6 aout l’équipe de l’AS Roma au Stadium de Toulouse.

Tout se met en place sur les bords de la Garonne pour préparer au mieux le retour de la Ligue 1 le 13 aout prochain. Après 5 premiers matchs de préparation, et une seule victoire face à Osasuna le 29 juillet dernier, le TFC aura un ultime défi européen : l’AS Roma. Finaliste de la Ligue Europa l’an passé, les hommes de José Mourinho sont eux aussi en pleine préparation de leur saison avec une montée en puissance lors de leurs dernières sorties.

Pour les toulousains, c’est la dernière répétition avant le retour de la Ligue 1 et un déplacement à Nantes le 13 aout. Il faudra rapidement être en forme puisque le calendrier ne fait pas de cadeau en ce début de saison avec la réception de Paris le 20 aout puis deux déplacements compliqués à Marseille et Lens en septembre. Et, le début en Europa League à la rentrée !