Toulouse. Des records de fréquentation pour le cinéma en Plein Air

La Cinémathèque de Toulouse a enregistré un mois de juillet historique pour son cinéma en plein air. Le record de 2022 peut il être battu sur l’ensemble des deux mois ?





7 279 spectateurs à mi-parcours ! La Cinémathèque de Toulouse n’avait jamais accueilli autant de public en juillet dans le cadre du festival Cinéma en plein air, dont la 19e édition a débuté le 7 juillet.

Ce sont 6 170 personnes (343 spectateurs de moyenne par séance) qui se sont réunies dans la cour de la Cinémathèque pour voir des films comme Easy Rider, King Kong, Manhattan, Fargo, Fenêtre sur cour, Les Quatre Cents Coups, Total Recall ou Little Miss Sunshine. Quant aux séances en salle (tous les films projetés en plein air sont repris en salle le lendemain de leur projection en plein air), elles ont rassemblé 1 109 spectateurs (70 spectateurs de moyenne par séance) .

Le festival se poursuit jusqu’au 26 août, avec des films incontournables comme Taxi Driver (5 août), The Artist (6 août), Le Silence des agneaux (10 août), La Leçon de piano (11 août), Blue Velvet (12 août), Joker (18 août), Talons aiguilles (19 août), Rocky (20 août), A Star Is Born (25 août), Fight Club (26 août) et bien d’autres titres encore.

Est ce que la Cinémathèque de Toulouse battra son record de l’an passé pour dépasser les 15 000 spectateurs ? Rendez-vous fin aout pour le savoir. En attendant, vive le cinéma en plein air !

Le détail de la programmation est à retrouver sur le site de la Cinémathèque : lacinemathequedetoulouse.com