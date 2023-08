Avant-première exceptionnelle des As de la Jungle 2 au Stadium de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Lieu inédit pour l’avant-première du nouveau film des toulousains de Tat Productions. Le 9 aout, le Stadium diffusera le très attendu les As de la Jungle 2.

Evénement exceptionnel et sans précédent : la diffusion en avant-première des As de la Jungle 2 : Opération tour du monde en présence de l’équipe du film, dans la tribune famille du Stadium. Le 9 août à 20h, cette soirée marquera l’arrivée tant attendue du deuxième volet de ce film d’animation.

En métamorphosant la tribune famille du Stadium en la plus grande salle de cinéma de France, plus de 1500 spectateurs auront l’opportunité d’assister à une expérience immersive en plein air, sur un écran géant, avant sa sortie officielle en salles le 16 août prochain.

Une soirée magique

Autour de cette avant-première inédite, diverses animations seront organisées sur le parvis du Stadium. Des foodtrucks seront présents, tandis que les mascottes des As de la Jungle, Miguel et Maurice, divertiront les enfants. Un photocall avec les joueurs du TéFéCé permettra aux fans de repartir avec des souvenirs uniques, tandis qu’un stand de maquillage transformera les plus jeunes en leurs personnages favoris.

Synopsis : Qui appelle-t-on à la rescousse quand un mystérieux super-vilain recouvre la jungle d’une mousse rose qui explose au contact de l’eau ? Les As de la Jungle ! Moins d’un mois avant la saison des pluies, la course contre la montre est lancée. Du Pôle Nord à l’Extrême-Orient, traversant des montagnes, des déserts et des océans, nos héros vont devoir parcourir le monde à la recherche d’un antidote, loin de leur jungle favorite !