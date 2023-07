Altess Ego en concert à la Halle de la Machine

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toujours dans le cadre de la saison musicale de la Halle de la Machine, découvrez Altess Ego ce vendredi 28 juillet.

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique. Tous les vendredis et samedis soirs jusqu’au 26 août, prenez rendez-vous avec votre plus fabuleux déhanché, à l’occasion de ces concerts gratuits en plein air. Soul, rock, hip-hop, fanfare ou funk, c’est le meilleur de la scène locale dans une ambiance estivale et joyeuse.

Basses musclées et beats tranchants, textures aux contours électroniques et section vocale chatoyante : voilà l’ADN d’Altess Ego ! Leur musique singulière, hybride, électrisante, nourrie de R’n’b alternatif anglophone et zébrées de rock et de soul, déploie une large palette sonore.

Mené par une chanteuse-rappeuse aux multiples facettes, les textes au ton direct, sont aussi introspectifs que revendicatifs. Le groove puissant et communicatif de ce septet invite à la danse et à la conscience, au sein d’une même pulsation! En concert, leur énergie bouillonnante se transforme en performance explosive et vibrante.

Infos : halledelamachine.fr