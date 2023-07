Les nocturnes continuent à la Cité de l’Espace Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les Nocturnes continuent de recevoir du public à la Cité de l’Espace Toulouse tous les jeudis.

Cet été, jusqu’au 24 aout, profitez de la Cité de l’espace en nocturne et prolongez votre découverte en passant 14 soirées inédites la tête sous les étoiles. Les visiteurs pourront découvrir l’intégralité de l’offre de la Cité de l’espace (expositions, ateliers, spectacles, films, animations) et profiter de temps forts inédits tels que l’observation du Ciel au télescope, les illuminations des Jardins et un spectacle inédit sur la fusée Ariane.

En plus de la visite ou encore de l’illumination des 4 hectares de jardins spatiaux, des food trucks et les restaurants seront présents pour vous accompagner jusqu’à 23h.

Avec un record de 423 000 visiteurs accueillis en 2022, la Cité de l’espace séduit un public de plus en plus large. Mercredi 26 juillet la Cité de l’espace a accueilli son 8 millionième visiteur. En effet, la Cité de l’espace enregistre, depuis 10 ans, une fréquentation en constante progression, traduisant la curiosité et l’engouement croissants des petits comme des plus grands pour le spatial et l’astronomie.

Nocturnes 2023

Du 13 juillet au 24 août 2023 de 19h à 23h

La Cité de l’espace – Toulouse