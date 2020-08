Alfredo Buendía et ses Picaflores en live ce soir à Toulouse

Partager Facebook

Dans le cadre de l’été de la Halle de la Machine à Toulouse, découvrez le concert d’Alfredo Buendia et ses Picaflores ce samedi 15 aout de 19h à 22h.

Ça danse, ça rit, ça festoie avec Alfredo Buendía et ses Picaflores qui vous envoûtent sous les rythmes afro-cubains de mambos et chachas, avec une touche de folie et de sorcellerie, un zeste d’élégance et une surdose de vitamines. Préparez vos gambettes et venez danser sur la tête sur fond d’histoire d’amour impossible

et rebondissements burlesques…

Ce concert de samedi rentre dans la programmation estivale de la Halle de la Machine Toulouse. Une série de concerts gratuits les vendredis et samedis soir jusqu’au 12 septembre. L’occasion de savourer de nouveau la musique vivante, celle issue de la scène régionale d’Occitanie.

Reste du programme :

AOÛT

7 –—————————————————————Open Mic by K7 (rap)

8 ——Thom Souyeur et les Petits Grégory (musique sauvage et iconoclaste)

14 –——————————————————————— Madam (rock)

15 –———————————– Alfredo Buendia y los Picaflores (mambo)

21 / 22 –————————————————— Ginger Spanking (rock)

28 / 29 ————————————– Maine in Havana (psychedelic folk)

SEPTEMBRE

4 / 5 ———————————————————– Renarde (pop rock)

11 ————————————— Princess Thailand (Noise / post punk)

12 –——————————————————— Les Idiots (chanson)