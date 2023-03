Partager Facebook

Cultura invite Alexia Stresi et François Berléand à l’auditorium de Balma ce jeudi 9 mars l’occasion de la sortie du livre Des Lendemains qui chantent.

À l’occasion de la parution du roman Des lendemains qui chantent (Flammarion), l’enseigne de loisirs culturels et créatifs Cultura propose un moment littéraire inédit et gratuit en compagnie de l’auteure Alexia Stresi et du comédien François Berléand. La rencontre aura lieu à l’auditorium de Balma. Elle sera ponctuée de lectures d’extraits du roman et suivie d’une séance de dédicaces.

Des lendemains qui chantent est un récit d’une grande puissance romanesque qui nous fait traverser le vingtième siècle aux côtés d’Elio Leone, ténor napolitain à la voix d’or et au cœur pur. Ce héros incontestablement attachant ne sera épargné ni par le sort, ni par les bouleversements historiques que subit alors l’Europe. Mais le hasard des rencontres le conduira à rencontrer de savoureux personnages secondaires, d’authentiques bonnes fées, employées à le détourner d’un destin malheureux depuis le tout premier jour.

Gratuit sur inscription : https://my.weezevent.com/lecture-et-rencontre-avec-alexia-stresi-et-francois-berleand