2TH en concert à Toulouse au printemps prochain

Entre rap conscient, électro et house, 2TH s’inspire d’univers éclectiques qu’il prend plaisir à écouter pour nous présenter son propre projet musical. Depuis le succès fulgurant de son premier titre « Ne fuis pas » en 2019, le jeune artiste ne s’est jamais arrêté. À son actif, déjà deux EPs qui cumulent des millions de streams, un Planète Rap et de nombreux concerts sold out (comme La Maroquinerie à Paris en janvier dernier) ! Son prochain projet en date est prévu pour le printemps : un EP intitulé « Union » qui promet de se démarquer nettement des autres. Plus mature, plus abouti, le jeune artiste s’est entouré d’une nouvelle équipe et dévoile une toute autre facette de lui, avec beaucoup plus d’optimisme et de recul.

Avant même la sortie de ce nouveau projet, il repart en tournée et donne rendez-vous à ses fans dans les quatre coins de la France, dont une date au Connexion Live le 26 mai prochain.

Infos et réservations : www.bleucitron.net