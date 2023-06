Agenda. Que faire cette semaine à Toulouse  (du 12 au 18 juin )?

Partager Facebook

Petite sélection des événements à ne pas rater cette semaine, du 12 au 18 juin, à Toulouse. Le Festival Rio Loco fait son retour à la Prairie des Filtres, le Stade Toulousain joue une finale de Top 14, nouvelle nocturne à Victor Hugo et la fête du Padel au Palais des Sports.

Rio Loco

La 28ème édition de Rio Loco ouvre un nouveau chapitre avec une belle programmation à découvrir du 14 au 18 juin prochain. Mundo Mix, c’est un plaidoyer pour les musiques populaires d’aujourd’hui, de tous les continents et qui emportera les publics dans un grand voyage. Une édition qui rendra aussi hommage à des figures iconiques de la musique à commencer par l’exceptionnel Celebrating Tony Allen « Spirit of the drum » FT. DAMON ALBARN, OXMO PUCCINO, MAH DAMBA, CHEICK TIDIANE SECK… Plus de 25 artistes sur scène pour célébrer, dans un esprit de fête, le créateur de l’afrobeat, Tony Allen, l’icône disparue en 2020.

Plus d’infos : https://www.toulouseblog.fr/la-28eme-edition-de-rio-loco-la-semaine-prochain-ea-toulouse/

Nocturne de Victor Hugo

Le Marché Victor Hugo fête l’été avant l’heure avec une nocturne exceptionnelle le 14 juin prochain. Un goût estival pour l’un des rendez-vous incontournable des soirées toulousaines. Les nocturnes à Victor Hugo possèdent les ingrédients du succès :un lieu emblématique, une ambiance inégalable et un public impatient. Mélangez délicatement et laissez mijoter quelques jours : la Nocturne de Victor Hugo est prête !

Human Padel Open

Pour la deuxième année, Toulouse accueille le seul tournoi du World Padel Tour en France du 12 au 18 juin. Et les stars seront au rendez-vous avec Tony Parker, Robert Pirès, Eric Abidal, Cartman, Domingo, Vincent Clerc et tant d’autres.

> https://www.toulouseblog.fr/le-padel-sport-roi-a-toulouse-la-semaine-prochaine/

Gus Illusionniste à Toulouse

Révélé au grand public par l’émission « La France a un incroyable talent » et désormais habitué des productions d’Arthur, Gus est aussi à l’aise sur scène qu’à la télévision pour dépoussiérer la magie avec vitalité et humour. Il transforme à volonté les billets de 10 euros en 500 euros, et retrouve sans ciller un mot choisi au hasard dans un pavé de 1 000 pages. Charmeur, drôle et passionné, ce maître en illusions jubile à épater petits et grands avec humour, tendresse, et une pointe de romantisme. Dans ce premier show à la fois généreux, percutant et bluffant, en interaction constante avec le public, Gus nous amène avec bonheur à retrouver notre âme d’enfant.

>> mardi 13 juin au Casino Barrière Toulouse

Alison Wheeler à Toulouse

L’humoriste Alison Wheeler présentera son premier One Woman Show sur la scène de la Comédie de Toulouse les 15 et 16 juin. Après avoir fait ses classes sur Canal +, en devant un visage récurrent de la chaine cryptée , Alison Wheeler nous régale chaque semaine dans une chronique sur Quotidien (TMC). Avant ça, elle officiait dans la Bande Originale sur France Inter. Mais on peut aussi la voir au cinéma dans des films comme Going to Brazil, Loue-moi, Gaston Lagaffe et Forte. Aujourd’hui, Alison Wheeler se lance sur scène pour notre plus grand bonheur et deux dates à Toulouse.

Franck Thilliez à Culture Balma

Franck Thilliez viendra dédicacer son dernier roman « La Faille », la nouvelle aventure de son commandant Sharko. Rendez-vous le 17 juin prochain. Plus d’infos : https://my.weezevent.com/franck-thilliez-dedicace-la-faille

Les quartiers de Toulouse en fête

Du 14 au 28 juin, la Mairie de Toulouse invite les habitants à un moment convivial et festif organisé dans six cœurs de quartiers. Initiées pour la première fois en 2022, ces soirées, gratuites et ouvertes à tous s’organisent autour d’un apéro-concert de 18h30 à 20h30.

Informations sur Metropole-Toulouse.fr

Ouverture du Petit Bikini

Le Petit Bikini est de retour dès le 15 juin pour une troisième édition après le succès de l’an dernier ! Que serait Le Bikini sans sa piscine, ses palmiers et son ambiance festive ? C’est l’ambition du Petit Bikini que de mettre tout cela à l’honneur durant la période estivale, avec l’espace extérieur de la salle complètement repensé pour l’occasion et aménagé façon guinguette.

Plus d’infos: https://www.toulouseblog.fr/le-petit-bikini-rouvre-ses-portes-le-15-juin/

Finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et La Rochelle

Grande fête à Toulouse samedi prochain. Le Stade Toulousain jouera une nouvelle fois une finale de Top 14 face à l’équipe double Championne d’Europe, La Rochelle. L’affiche tant attendue aura lieu au Stade de France dès 21h et à suivre dans les bars de la ville rose et sur les écrans géants.

Vivez le décollage d’Ariane 5 à la Cité de l’Espace Toulouse

Evénément à la Cité de l’Espace avec le retransmission du dernier décollage d’Ariane 5. Il sera retransmis en direct vidéo sur sa maquette taille réelle dans les Jardins et commenté par les experts spatiaux qui accompagnent la Cité de l’espace.

Rendez-vous le 16 juin à 22h15.