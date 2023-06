La  28ème édition de Rio Loco la semaine prochain eà Toulouse

Partager Facebook

La 28ème édition de Rio Loco ouvre un nouveau chapitre avec une belle programmation à découvrir du 14 au 18 juin prochain.

Mundo Mix, c’est un plaidoyer pour les musiques populaires d’aujourd’hui, de tous les continents et qui emportera les publics dans un grand voyage. Une édition qui rendra aussi hommage à des figures iconiques de la musique à commencer par l’exceptionnel Celebrating Tony Allen « Spirit of the drum » FT. DAMON ALBARN, OXMO PUCCINO, MAH DAMBA, CHEICK TIDIANE SECK… Plus de 25 artistes sur scène pour célébrer, dans un esprit de fête, le créateur de l’afrobeat, Tony Allen, l’icône disparue en 2020.

Avec Voodoo Cello, la chanteuse IMANY, jette un sort à 8 violoncelles pour transformer des tubes incontournables de l’histoire de la pop (de Radiohead à Cat Stevens en passant par Donna Sumer, Bob Marley…).

Figure majeure du continent africain et du reggae, artiste engagé et militant, la voix de TIKEN JAH FAKOLY résonne sans compromis sur les réalités et actualités de ce monde.

Avec son Rap Electro Pop inclassable, la chanteuse songwriter et productrice de Tel Aviv, NOGA EREZ, partage aussi bien l’espoir que les tensions de ce monde avec audace et charisme.

Artiste généreux et engagé, chantre du Tropicalisme brésilien, JOÃO SELVA est un oiseau rare qui distille une musique exaltante et dont les vibrations invitent à Rio, dans les Caraïbes, au Cap Vert ou encore en Angola.

LOUS AND THE YAKUZA, chanteuse belgo-congolaise, artiste 360° aux milles influences revendique le mélange des cultures et déploie sur scène une énergie solaire.

Avec la création inédite franco-colombienne « Un Encuentro », NIDIA GÓNGORA & CANALÓN DE TIMBIQUÍ x RECO RECO, jouent un répertoire original des musiques de Global Bass aux rythmes traditionnels afro-colombiens.

Enfin pour avoir une idée du futur de la musique, c’est avec le phénomène de Tanzanie, DJ TRAVELLA que les corps se lâcheront sur des sons à l’énergie cybernétique et sur les rythmes endiablés du singeli.

De la scène électro à l’œuvre de l’artiste FRED EBAMI pour Rio Loco, il n’y a qu’un pas. Celui qui illustre la rencontre des mondes, des genres, et des sensibilités. Une affiche qui installe une atmosphère pop art surréaliste et colorée qui invite à la danse !

Programmation complète :

MERCREDI 14 JUIN

ESPACE GARONNE

ETRANGES ETRANGERS FT COMPAGNIE KILOMBO

SCENE VILLAGE

ALTESS EGO • BCUC

SCENE PONT NEUF

NOGA EREZ • CELEBRATING TONY ALLEN – SPIRIT OF DRUM : DAMON ALBARN,

OXMO PUCCINO, CHEICK TIDIANE, MAH DAMBA…

SCENE ONDA MIX

DJ MABOKU • DJ TRAVELLA

JEUDI 15 JUIN

SCENE VILLAGE

NIDIA GÓNGORA & CANALÓN DE TIMBIQUÍ X RECO RECO

• TELMARY & HABANASANA

SCENE PONT NEUF

LIRAZ • ANA TIJOUX

SCENE ONDA MIX

KING KAMI • PÖ

VENDREDI 16 JUIN

SCENE VILLAGE

AURUS • THROES + THE SHINE

SCENE PONT NEUF

SOOM T & THE STONE MONKS • LOUS AND THE YAKUZA

SCENE ONDA MIX

HIBOTEP • ASNA

SAMEDI 17 JUIN

ESPACE GARONNE

SOUS L’ARBRE À PALABRES – COMPAGNIE DE L’ÉNELLE

SCENE VILLAGE

JOÃO SELVA • KABEAUSHE

SCENE PONT NEUF

RESPECT TO ARETHA : ANTIBALAS + ALICE RUSSELL, ZARA MCFARLANE & ROBIN

MCKELLE • TIKEN JAH FAKOLY

SCENE ONDA MIX

DECAY • NARCISO

DIMANCHE 18 JUIN

ESPACE GARONNE

FIAMMIFERI – COMPAGNIE DES SIX FAUX NEZ

SCENE VILLAGE

BIA FERREIRA

SCENE PONT NEUF

79RS GANG • IMANY VOODOO CELLO

SCENE ONDA MIX

JAWI • GUEDRA GUEDRA

Site Internet: https://rio-loco.org/