Le Padel, sport roi à Toulouse la semaine prochaine

Pour la deuxième année, Toulouse accueille le seul tournoi du World Padel Tour en France du 12 au 18 juin. Et les stars seront au rendez-vous avec Tony Parker, Robert Pirès, Eric Abidal, Cartman, Domingo, Vincent Clerc et tant d’autres.

L’élite mondiale à Toulouse pour l’étape française du circuit mondial. L’Human Padel Open s’offre une seconde édition dans la ville rose, au Palais des Sports, avec la crème des joueurs du globe. L’an dernier, l’événement a réuni près de 12 000 spectateurs durant 5 jours dans l’antre du FENIX et des Spacers. Toulouse est de nouveau ville d’accueil de l’édition 2023 en partenariat avec la mairie de Toulouse. L’événement sera même diffusé via Canal + dans 62 pays.

Depuis plusieurs années, le Padel fait sensation aussi bien chez les amateurs que chez les pros de la raquette. Sport mixte, collectif, ultra spectaculaire et intergénérationnel, il compte aujourd’hui plus de 20 millions de pratiquants dans le monde. Rien qu’en France c’est 17000 terrains et 600 clubs.

Le programme commence à Colomiers

Rendez-vous le weekend du 10 -11 Juin au 4Padel de Colomiers pour le début des phases qualificatives. Puis le Central du Palais des Sports André Brouat donne rendez-vous du mercredi 14 au dimanche 18, jour de Finales !

En plus de matchs opposant les meilleurs athlètes de la planète Padel, vous pourrez assister les vendredi-samedi, au All Star Padel Game (tournoi de célébrités). Le dimanche, une exhibition inédite de Padel Fauteuil sera organisée entre la paire espagnole, référence mondiale, DesIñaki Ramperez Sanchez / Marcos Aarón Cambronero Lorero et les numéros 1 français Sebastien Husser / Tony Boval !

Des stars à Toulouse

En plus de pouvoir assister à des matchs exceptionnels entre les meilleurs joueurs de la planète Padel, les détenteurs de billets du vendredi 16 et samedi 17 Juin pourront également assister au CUPRA ALL STAR PADEL GAME. Et il y aura du beau monde.

Ils ont confirmé leur présence :

Tony Parker

Domingo

Robert Pirès

Éric Abidal

Cartman

Olivier Dacourt

Vincent Clerc

Grégory Lamboley

Florent Sinama-Pongolle

Jérôme Fernandez

Dominique Arribagé

Valentin Porte

Florent Dasque

Valérie Nicolas

Infos : https://humanpadelopen.fr/