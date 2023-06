Le Rose Festival lance son tremplin !

Partager Facebook

Que ce soit avec les premières parties ou leur label, BigFlo & Oli soutiennent la jeune création. Faut dire que les toulousains gardent les pieds sur terres et se rappellent de leur parcours. Aujourd’hui, à travers le Rose Festival, ils lance un tremplin pour développer des carrières dans le domaine des musiques actuelles… avec, à la clé, une programmation sur l’une de ses scènes début septembre, devant plus de 25 000 spectateurs.

Et l’idée n’est pas d’offrir seulement une date en septembre. Plus qu’une simple exposition, c’est un accompagnement sur la durée qui est proposée. C’est l’opportunité de rencontrer des professionnels des industries culturelles et créatives, apprendre et évoluer grâce à leur expertise. Le but est de créer et de façonner des projets à l’image des artistes, jusqu’à les propulser vers des festivals en France et à l’international.

La sélection pour le Tremplin

Le 14 juin prochain, l’association Rose lancera un appel à candidatures en ligne depuis son site pour sélectionner 30 artistes. Sera demandé entre autres aux artistes : leur localisation, la présentation générale du projet (composition du groupe, genre musical, date de création…) avec une biographie, 2 à 3 titres originaux, leurs réseaux sociaux, et divers éléments techniques.

Le Tremplin met en avant des artistes par le live : des sélections régionales sur scène auront ainsi lieu à l’issue de l’appel à candidatures.

Un comité d’écoute en interne se réunira pour réduire la sélection à 8 candidats, tous originaires de la région Occitanie.

Les talents retenus joueront en deux demi-finales régionales, les 7 juillet au Metronum (Toulouse) et 12 juillet à CRI’ART (Auch) : chacun aura l’opportunité de se produire une vingtaine de minutes devant un second jury d’experts de la profession.

Les 4 artistes choisis par ce jury seront attendus pour la finale le 18 juillet au Metronum (Toulouse), où seulement deux d’entre eux repartiront vainqueurs et bénéficieront de l’accompagnement du Tremplin.

Un suivi à long terme

Les lauréats du Tremplin seront coachés tout l’été pour préparer leur programmation au Rose Festival en septembre, et au-delà.

Les trois finalistes du Tremplin recevront chacun un chèque qu’ils pourront réinvestir librement. Le premier d’une valeur de 5 000€, le second de 2 500€ et le troisième de 2 500€.

Ils seront aussi accompagnés par différents coachs. Les 2 premiers gagnants bénéficieront également d’une session d’enregistrement en studio ainsi que d’une résidence de cinq jours où coaching scénique et direction artistique, masterclasses, mentorat, workshops administration, production de la musique, santé physique et mentale seront abordés.

Les 2 talents rejoindront la programmation du Rose Festival et ouvriront la grande scène devant plus de 25 000 personnes avec leurs artistes préférés. Ils seront également présents dans la programmation de festivals partenaires en France et à l’international dans les douze mois à venir.

Rendez-vous sur https://rosefestival.fr/le-tremplin/ dès le 14 juin

Crédit photo : Boby Allin (CP)