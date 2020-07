Agathe et Tom Terrien au Metronum de Toulouse

Ce samedi 1er aout, dans le cadre des Tempos d’été du Metronum Toulouse, découvrez la collaboration entre Agathe et Tom Terrien.

Nouvelle soirée sous les étoiles toulousaines au Metronum. Pour les Tempos d’été, la salle accueille en plein air dans son patio une aventure musicale entre Agathe et Tom Terrien. La rencontre de deux univers singuliers : autour des œuvres originales d’Agathe, des sons organiques et feutrés de Tom Terrien, donneront naissance à une œuvre unique, minimaliste et chaleureuse.

Sur place, la restauration et la buvette seront orchestrées par Cook & The Gang.

A noter, vu les places limitées, le concert sera diffusé en simultané sur Radio Booster / FMR.