Le Route d’Occitanie 2020 débute ce weekend !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Route d’Occitanie revient pour une 44ème édition du 1er au 4 aout 2020 avec un peloton 5 étoiles. Première répétition avec le Tour de France 2020

Ce samedi, et pour quatre étapes, de nombreux cyclistes prendront la route d’Occitanie pour le retour en France des courses. Première étape Saint-Affrique-Cazouls Les Béziers pour finir mardi à Rocamadour où le maillot orange de leader soulevera le trophée de cette belle édition.

Créée en 1977 sous le nom de Tour du Tarn, elle devient le Tour Midi-Pyrénées en 1982, la Route du Sud en 1988 et désormais en 2018 la Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi. Cette course cycliste internationale à étapes dont le palmarès est riche des noms des coureurs les plus huppés est unanimement reconnue par les professionnels du monde du cyclisme.

Cette 44e édition, qui se déroulera du 1er au 4 août, marque la reprise du cyclisme international en France, dans le respect des règles sanitaires pour limiter la circulation du Covid-19 : pas de contact entre le public et les coureurs, ainsi que sur les zones de départ et d’arrivée, port du masque obligatoire sur le bord des routes. Les selfies et autographes sont également interdits tout au long de la course. Inscrite au calendrier UCI Europe Tour, la Route d’Occitanie réunit chaque année les meilleures équipes du monde en amont du Tour de France.

Cette année, on notera plusieurs équipes du World tour comme AG2R la Mondiale, Astana, Cofidis, Groupama-FDJ ou encore Ineos et Bahrain. Ce qui signifie la présence de grands noms.

Un plateau 5 étoiles pour la montagne

Le vainqueur sortant du Tour de France ? Et oui, Egan Bernal (Team INEOS) sera bien présent au départ. La pépite colombienne pourra d’ailleurs compter à ses côtés sur un quadruple vainqueur de la Grande Boucle : Christopher Froome. La Route d’Occitanie – La Dépêche et la Colombie, c’est une histoire d’amour : Alvaro Mejia, Nairo Quintana, Rigoberto Uran, Ivan Sosa, Daniel Martinez… Cette année, Egan Bernal sera accompagné par son compatriote Miguel Angel Lopez (Astana). « Superman » Lopez courra d’ailleurs sa 3e course en France seulement depuis le début de sa carrière. La France ne sera pas en reste mais sûrement ses 3 meilleurs grimpeurs, qui ont tous gagné dans les Pyrénées : Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Romain Bardet (AG2R La Mondiale) et Warren Barguil (Arkéa Samsic). Leurs lieutenants ne sont pas des moindres. On retrouvera deux meilleurs jeunes des précédentes éditions : Valentin Madouas (Groupama-FDJ) et Pierre Latour (AG2R La Mondiale).

Bon Chris, il te manque une ligne à ton palmarès après les Grands Tours.Rendez-vous le 1er août ! Publiée par Route d'Occitanie – La Dépêche du Midi sur Lundi 20 juillet 2020

Vainqueur à Peyragudes en 2017 sur le Tour sur l'Altiport 007, l'agent Romain Bardet revient en Occitanie cette année ! Publiée par Route d'Occitanie – La Dépêche du Midi sur Mardi 28 juillet 2020

liste complète : https://www.laroutedoccitanie.fr/2020/07/27/liste-des-engages-startlist-2020/

L’étape à suivre en Haute Garonne !

La 3e étape de cette 44e édition prendra son départ de Saint-Gaudens le lundi 3 août à 9h30. Cette étape reine de montagne traversera 17 communes de Haute-Garonne (Saint-Gaudens, Saint-Ignan, Lodes, Larroque, Saint-Plancard, Sédeilhac, Franquevielle, Les Toureilles, Montréjeau, Saint-Bertrand-de-Comminges, Bourg d’Oueil, Cirès, Mayrègne, Saint-Paul d’Oueil, Saint-Aventin, Cazeaux-de-Larboust, Garin) avant son arrivée au sommet du col de Beyrède dans les Hautes-Pyrénées. Une étape très difficile pour les cyclistes et où tout devrait se jouer pour le classement général.

Tout savoir : https://www.laroutedoccitanie.fr/

A suivre sur : https://www.facebook.com/LaRouteDOccitanie

et https://www.youtube.com/c/LaRoutedOccitanie