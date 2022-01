Adieu Paris, Les Promesses, Une jeune fille qui va bien…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Cette semaine au cinéma, on pourra découvrir les films Adieu Paris, Les Promesses, Une jeune fille qui va bien, l’Ennemi, Presque ou encore Nos âmes d’enfants.





Adieu Paris de Edouard Baer

Avec Pierre Arditi, Jackie Berroyer, François Damiens

Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit messieurs à table, huit grandes figures. Ils étaient les « rois de Paris »… Des trésors nationaux, des chefs-d’œuvre en péril. Un rituel bien rodé… Un sens de l’humour et de l’autodérision intacts. De la tendresse et de la cruauté.

Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlain

Avec Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon

Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses journées s’enchaînent dans l’insouciance de sa jeunesse.

Les Promesses de Thomas Kruithof

Avec Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et les « marchands de sommeil ». Ce sera son dernier combat, avant de passer la main à la prochaine élection.

L’Ennemi de Stephan Streker

Avec Jérémie Renier, Alma Jodorowsky, Emmanuelle Bercot

Un célèbre homme politique est accusé d’avoir tué son épouse retrouvée morte, une nuit, dans leur chambre d’hôtel. Est-il coupable ou innocent ? Personne ne le sait. Et peut-être lui non plus.

Nos âmes d’enfants de Mike Mills

Avec Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman

Un journaliste radio entreprend un voyage à travers le pays avec son jeune neveu.

Presque de Bernard Campan, Alexandre Jollien

Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils…