Acide Lyrique présente Operratum à la Comédie de Toulouse

Acide Lyrique présente son nouveau spectacle Operratum à la Comédie de Toulouse les 27 et 28 décembre 2019.

ACIDE LYRIQUE revient et c’est un évènement ! Amis toulousains et amateurs d’opéra, ils vous ont manqués, les revoilà ! Avec OPERRATUM, les zozos du belcanto proposent un spectacle neuf et innovant.

Au programme, leur fameux mélange du grand répertoire et de la variété, des grands airs et des vocalises, de l’absurde et leur Vis Comica ébouriffante, des situations burlesques et des costumes aveuglants mais aussi, et c’est nouveau, une immersion dans les musiques électroniques… Mozart, Wagner, Queen, Purcell, Abba, Verdi, Bizet, Beyoncé… Avec OPERRATUM vous allez jouer au jeu des sept erreurs à l’opéra!

OPERRATUM chante, pulse, vous décoiffe et dégomme les préjugés sur l’opéra. Un événement à découvrir les 27 et 28 décembre à la Comédie de Toulouse.

Infos et réservations : www.lacomediedetoulouse.com