Le chanteur Arno en concert à Toulouse en mars 2020

Le chanteur Arno sera de retour en mars 2020 pour un concert au Bikini à l’occasion de la sortie d’un nouvel album en janvier 2020. Et les concerts dans la salle toulousaine du belge sont toujours un grand moment !

Arno reprend la route à l’occasion de la sortie de son album Santeboutique dès Janvier 2020. La rock and Roll Belgico attitude fait toujours merveille ! Toujours plein de ressources et d’imagination, Arno est une source intarissable de textes et de mélodies inoubliables, dans un style absolument inimitable. Plus qu’une marque de fabrique, Arno est une personnalité, un accent, une voix, qui font à jamais partie de notre patrimoine. Attendez-vous donc à un concert fort et touchant qui n’oubliera évidemment pas ses plus grands succès : de « Putain Putain » à « Chic et Pas Cher » sans oublier « Les Filles Du Bord De Mer », « Oh La La La », « Les Yeux de Ma Mère » et « Mourir A Plusieurs », pour ne citer qu’eux… C’est avec un coeur gros comme ça que le Bikini accueillera ce grand monsieur sur sa scène le samedi 21 mars 2020 !

Arno en concert

Samedi 21 mars 2020

Le Bikini

