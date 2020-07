A2H and The Playerz en mars 2021 à Toulouse

Après y avoir fait salle comble pendant la tournée #FAIRELAMOURTOUR, A2H est de retour au Connexion Live de Toulouse le 25 mars 2021 !

Bête de scène, A2H sera accompagné de son groupe de musiciens the playerz pour un live épique. Ceux qui ont déjà eu la chance de les voir sur scène savent que A2H & the playerz est l’une des meilleures performances live actuelles. A2H viendra défendre son nouvel album « Rédemption » et partager avec le public ses nombreux classiques, fruits de 10 ans d’une carrière déjà bien remplie, et d’une notoriété et d’un engouement du public qui ne font que monter.

A2H & The Playerz

JEUDI 25 MARS 2021 – 20H

LE CONNEXION LIVE, TOULOUSE

PRÉVENTES EXCLUSIVES BLEU CITRON : LES 6 ET 7 JUILLET 2020

www.bleucitron.net