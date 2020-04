A Tournefeuille, des commerçants continuent de servir

Partager Facebook

Dans le contexte de confinement actuel, les commerces alimentaires de proximité constituent un service apprécié de beaucoup. Afin de répondre à la demande, de nombreux commerces de la ville de Tournefeuille restent ouverts ou adaptent leurs services.

Saluons l’engagement de tous ces personnels mobilisés pour nous permettre d’effectuer nos achats de première nécessité. Juste après avoir équipés les accueils de nos services, j’ai souhaité que nous proposions aux commerces souhaitant renforcer les mesures de protection la dizaine de plaque de plexiglas dont la commune disposait encore », précise Dominique Fouchier, Maire de Tournefeuille.

En parallèle, la Ville s’est rapprochée de l’association des commerçants Tournefeuillais « Made in Tournefeuille » afin de recenser ceux qui vous permettent de passer commande à distance et facilitent ainsi votre approvisionnement.

Les commerçants suivants vous proposent dès à présent de prendre vos commandes :

La fruiterie : épicerie générale, primeur, 7 bd Eugène Montel – 05.61.07.56.75 – lafruiterie@orange.fr

Fromagerie Bordeneuve : 3 chemin de Bordeneuve – 05 34 52 79 05 – befromage@yahoo.com – Retrait des commandes jeudi, vendredi, samedi, les matins

Patisserie Bergo : 87, rue Gaston Doumergue – 05.61.07.09.57 – bergo@orange.fr

Commande groupée de commerçants de la rue Gaston Doumergue (Fromager « La vache dans les vignes », boulanger « le petit coquin », caviste « Vin et nature », boucher « Phénicie » et primeur) – contact@lvdlv-tolosa.com (Retrouvez l’ensemble de l’offre en crémerie et fromagerie sur www.mairie-tournefeuille.fr)

Le Cours des Halles : primeurs, alimentation générale, 45 bd Vincent Auriol – tournefeuille@coursdeshalles.fr

Maisons Lascours : boucherie, charcuterie, fromages, épicerie, 45 bd Vincent Auriol – 05.82.84.26.86

Lise del Tedesco : confitures bio et/ou locales – 06.18.38.42.13

La Cote à l’Os: boucherie, 2 rue Berthelot – 05.61.06.80.89

Panier du Jardin : primeurs, 2 rue Berthelot – 06.86.83.06.80 – https://lepanierdujardin.com

Le local : épicerie, primeurs, 29 chemin St Pierre – 05.61.99.89.32

Mon marché sur commande !

Par ailleurs, le marché ne pouvant plus se tenir dans les conditions habituelles à Tournefeuille, la Ville a pris contact avec les commerçants les plus proches afin d’étudier les possibilités d’adaptation de leur offre.

Plusieurs d’entre eux vont donc recueillir des commandes que les clients pourront venir récupérer en bas de l’allée des sports (où se tient en temps normal le marché de plein vent) au niveau de l’aire de stationnement des bus, devant l’école du Château. Les livraisons se feront à partir du jeudi 9 avril (à l’heure qui vous sera précisée) sur commande uniquement. Retrouvez le planning pour passer commande sur www.mairie-tournefeuille.fr.

Bon à savoir : la Région Occitanie a créé une plateforme en ligne pour promouvoir la livraison de proximité : Solidarité Occitanie Alimentation.