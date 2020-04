Haute-Garonne: Le Conseil départemental maintient son offre culturel

Partager Facebook

Le Conseil départemental maintient l’accès à la culture pour tous et propose son offre culturelle numérique gratuite.

Soucieux de garantir l’accès à la culture pour tous dans le contexte actuel de crise sanitaire, le Conseil départemental a décidé de rendre accessible ses ressources et contenus culturels en ligne, pendant toute la durée du confinement.

Cette offre culturelle numérique gratuite est destinée à enrichir le quotidien des habitants en les invitant, depuis leur lieu de confinement, à la découverte, aux apprentissages, à la créativité ou encore à l’ouverture à de nouvelles perspectives.

Ainsi, depuis vendredi 3 avril, le Conseil départemental de la Haute-Garonne ouvre exceptionnellement l’accès à la Médiathèque numérique départementale à tous les Haut-Garonnais jusqu’à la fin du confinement, grâce à des ressources riches et variées : jeux éducatifs, contes et histoires interactifs, soutien scolaire, livres numériques, cours d’arts, concerts de musique classique, etc.

> Inscription en ligne sur le site internet de la médiathèque : https://media31.mediatheques.fr/

Sur la page Facebook “Haute-Garonne Cultures”, des animations en direction du jeune public sont désormais mises en ligne quotidiennement : jeu musical, films d’animation, applications pour créer une BD, expositions en réalité augmentée ou encore des activités “déconnectées” à réaliser en famille.

Ces publications sont complétées par des découvertes ludiques, interactives des collections, artistes et fonds d’archives des établissements départementaux sur les réseaux sociaux :

– MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION : 1 sélection culturelle par jour de l’équipe du musée autour de l’histoire de la Résistance et la Déportation (livres, BD, films, documentaires, recettes de cuisine des années 40), pour adultes et jeune public.

– MUSÉE DE L’AURIGNACIEN : 1 œuvre aurignacienne à découvrir chaque semaine ;

– MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE : 1 contenu culturel original à découvrir chaque jour ;

– ARCHIVES DÉPARTEMENTALES : 1 animation en ligne tous les 2 jours et consultation gratuite des fonds en ligne.

Pour rappel, les établissements culturels départementaux sont fermés au public depuis le 16 mars et jusqu’à nouvel ordre, dans le respect des consignes gouvernementales pour éviter la propagation du COVID-19 et protéger la population.