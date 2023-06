A Toulouse, Terre de Pastel dévoile un nouveau domaine consacré au pastel

Partager Facebook

Bleu par Nature, groupe Terre de Pastel, annonce la création d’un domaine agricole dédié au pastel pour ses 10 ans.

Depuis 10 ans, la feuille de pastel isatis tinctorial L est la source de la cosmétique Bleu par Nature, groupe Terre de Pastel, à Toulouse. Elle pousse et provient exclusivement de ses propres champs. Ils assurent à l’entreprise, créée en 2013, de maîtriser son sourcing. La feuille de pastel isatis tinctorial L qu’elle utilise pousse dans ses propres champs, une dizaine d’hectares, à Labège, aux portes de Toulouse. C’est ici que son histoire a démarré il y a 10 ans, en 2013 avec la création d’un premier spa pour expérimenter la cosmétique pastel, inconnue alors.

En 2023, pour l’anniversaire de ses 10 ans, Bleu par Nature annonce la création d’un nouveau domaine agricole, et hôtelier, entièrement dédié à la plante occitane, sa culture et son art de vivre, le Domaine Bleu par Nature.

Un domaine agricole de 7 hectares

Construit sur la commune de Buzet sur Tarn, en Haute-Garonne, l’ensemble va se déployer sur 7 hectares. Quatre hectares, plus de la moitié, sont dédiés à la culture du pastel. Les premiers semis ont été plantés au mois de mai. Leur récolte est prévue dès l’automne prochain, en fonction des conditions météorologiques. Elle permettra d’assurer une ressource supplémentaire pour étoffer la gamme cosmétique. Elle compte aujourd’hui cinq gammes de produits dont deux ont obtenu une certification bio. Ces quatre hectares de cultures supplémentaires alimenteront aussi la ressource en pigment, de façon à devenir autonome sur sa production.

Sur les trois hectares restant, la construction de bâtiments est prévue pour accueillir le public désireux d’expérimenter les vertus du pastel dans un cadre hautement prestigieux. A ce stade, le projet envisage :

– un nouveau Spa Bleu par Nature de 1000m2. Il permettra d’absorber la demande croissante de soins et de moments de bien-être qui a fortement accélérée depuis la crise sanitaire.

– un centre de formation, pour faire expérimenter les protocoles de soins des produits Bleu par Nature à un public professionnel.

Pour prolonger sur place cette immersion insolite, le projet déploie la construction d’un hôtel 5 étoiles doté de 60 chambres et suites, et 3 villas indépendantes avec piscine privée. Sa catégorie hôtelière vise l’accueil d’une clientèle en quête de services haut de gamme, nationale et internationale, la même que reçoit le Golf de Palmola, voisin et dont Bleu par Nature est un partenaire de longue date.

L’hébergement ne pouvait faire l’impasse sur une table réputée. C’est au chef étoilé toulousain, Guillaume Momboisse (1 étoile au Guide Michelin) que Jean-Jacques Germain a confié les cuisines. Un espace dédié au tourisme d’affaires (900 m2) complètera l’offre de services, pour accueillir différents évènements professionnels.