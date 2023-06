Un roman-graphique sur Antoine Dupont juste avant la Coupe Du Monde 2023

Partager Facebook

L’international français du Stade Toulousain aura droit à un roman-graphique « Antoine Dupont: mes essais transformés » à partir du 23 aout prochain.

Quelques jours avant le début de la Coupe du Monde, les supporters toulousains et français pourront découvrir un roman-graphique autour du Capitaine du XV de France, Antoine Dupont. Le 23 août paraîtra donc aux éditions Marabulles la première autobiographie du joueur du Stade Toulousain : « Antoine Dupont : mes essais transformés ».

Un roman graphique dans lequel le meilleur joueur du Tournoi des Six Nations 2023 se livre et raconte son histoire avec le rugby, ses premiers entraînements dès le plus jeune âge, les défaites, les victoires et son ascension vers l’équipe nationale. Ce sont ses mille vies qu’Antoine Dupont, jeune prodige et modèle pour la jeune génération, raconte dans ce roman graphique.

Pour cet ouvrage, on retrouve une fan et joueuse de rugby Caroline Capidamno (La différence invisible chez Delcourt en 2016) au scénario et le duo Elisa Casucci / Robert Eavorschi au dessin.

