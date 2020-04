A Toulouse, le retour des moustiques

Partager Facebook

Les moustiques, notamment moustiques tigres, sont de retour à Toulouse et dans sa région. La mairie de Toulouse a pris des mesures et a rappelé certaines règles.

Progressivement, les moustiques sont de retour à Toulouse et dans la région notamment les moustiques tigres ou Aedes Albopictus, vecteurs de maladies comme la dengue ou le chikungunya. C’est au mois de mai qu’on pourra réellement voir l’importance de sa population.

L’agence Régionale de Santé d’Occitanie vous donne des informations pour lutter contre les moustiques tigres : https://www.occitanie.ars.sante.fr/le-moustique-tigre-informations-aux-particulier

Vous pouvez aussi consulter le site : http://www.moustiquetigre.org/ de l’EID Méditerranée avec de nombreux conseils.

La mairie de Toulouse rappelle certaines règles

La Maire de Toulouse tient à rappeler que le moustique ne transmet pas la maladie du coronavirus, information consolidée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le ministère de la Santé. Le Covid-19 se transmet via des postillons ou par contact avec des mains non lavées.

Le virus ne se transmet pas par le sang, mais par voie respiratoire. Malgré le confinement, il est nécessaire de rappeler aux habitants notamment ceux qui jardinent de supprimer les eaux stagnantes afin de ne pas favoriser la ponte et in fine l’éclosion.

La Mairie de Toulouse reste pour sa part entièrement mobilisée pour lutter efficacement contre la prolifération du moustique à travers une série d’actions, y compris dans les sites actuellement fermés lorsque ceux-ci sont à proximité directe d’habitations.

Les actions de la Mairie de Toulouse

Depuis deux ans, la Mairie de Toulouse lutte contre la prolifération des moustiques avec différentes actions :

– Traitement anti-larvaire préventif sur les sites municipaux (bâtiments, espaces verts, crèches, écoles, fossés, fontaines, terrains de sport…). Une centaine de sites à protéger sont concernés (notamment les crèches et les écoles). Ces sites bénéficieront d’un traitement par mois entre avril et octobre 2020.

– Les directeurs des crèches et des écoles sont fortement sensibilisés aux gestes de prévention. La plupart des établissements petite enfance sont équipés de climatiseurs ou de planchers rafraîchissants (les moustiques fuyant les basses températures). Toutes les écoles sont équipées de ventilateurs ou de climatiseurs. Des ventilateurs sont attribués aux écoles qui en font la demande. De nombreux investissements ont été réalisés sur le bâti pour la pose de moustiquaires dans les dortoirs, buanderies et cuisines des établissements non dotés de climatiseurs.

– La restauration de la biodiversité comme moyen de lutte. Les parcs, squares et jardins participent à l’enrichissement de la biodiversité en ville. La faune et la flore en milieu urbain sont aussi des moyens naturels de lutte contre la prolifération des moustiques. La mairie favorise l’installation et la reproduction d’espèces prédatrices des moustiques par la pose de gîtes à chauve-souris, de nichoirs à oiseaux, d’hôtels à insectes.

– Des plantes répulsives (verveine citronnelle, menthe poivrée, basilic, mélisse, lavande) sont présentes aux abords des crèches.

– Des pièges à moustiques (pièges-pondoirs par exemple) sont également installés sur certains périmètres à risques.

– Une vigilance particulière est apportée aux cimetières: mise à disposition de sable, sensibilisation et communication à destination des usagers, traitements préventifs…