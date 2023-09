A Toulouse, Journée Mondiale du Nettoyage de la planète

Partager Facebook

Pour la Journée mondiale du nettoyage de notre planète, samedi 16 septembre 2023, Toulouse et Toulouse Métropole organisent des points de ramassage de déchets toute la journée.

Samedi 16 septembre, c’est la Journée mondiale du nettoyage organisée par l’association World Clean Up Day. Toulouse Métropole soutient cette manifestation et organise une douzaine de points de collecte des déchets ramassés aux Argoulets, le long des berges de la Garonne et du Canal du Midi , à Compans ou encore au Port Saint Sauveur. Les rendez-vous sont fixés à 10h.

Pour participer, il faut s’équiper de gants solides, porter une tenue adaptée et des chaussures fermées. Les poches pour le ramassage sont fournies sur place. En 2022, 22 360 kg de déchets avaient été collectés lors de cette opération contre 5 200 kg en 2020.

Rendez-vous samedi 16 septembre de 10h à 13h à l’un des 11 points d’accueil de Toulouse Métropole :

Balma : parking avenue des Arènes

Colomiers : place Alex Raymond

Cugnaux : place de la Mairie

Toulouse :

Jardin Compans

Parking Cité de l’Espace

Parking des Argoulets

Parking Stade Toulousain

Place Saint-Pierre

Port Saint-Sauveur

Tournefeuille : bases de loisirs de la Ramée

Villeneuve Tolosane : parvis école Maurice Ravel

Site Internet du World CleanUp Day : https://www.worldcleanupday.fr/