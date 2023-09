Avec Tisseo, deux bus rétro à Toulouse pour les Journées du Patrimoine

Partager Facebook

Les 16 et 17 septembre, Tisséo participe aux Journées Européennes du Patrimoine en plongeant les toulousains dans l’histoire des bus avec deux autobus rétro et une expo.

Pour la 40e édition des Journées du Patrimoine,ce week-end, Tisséo Voyageurs propose aux curieux de découvrir ou redécouvrir sur le réseau deux autobus « rétro » en circulation, ainsi que l’histoire des transports en commun de la grande agglomération toulousaine en montant à bord du bus « expo » qui sera présent au Grand Rond de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.

Cette animation, proposée en partenariat avec l’association pour la sauvegarde du patrimoine des transports urbains et interurbains toulousains (A.S.P.T.U.I.T) et Bus-musée Tisséo, est l’occasion de voyager dans le temps durant un week-end et de s’offrir un regard original sur la ville. Deux bus SC10 de 1979 (à plateforme ouverte à l’arrière) assureront sept rotations autour de l’hypercentre toulousain au départ du Grand Rond.

Plus d’infos : tisseo.fr