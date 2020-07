A Toulouse, Chez Tonton fait gagner le maillot « Jaune » du TFC !

Partager Facebook

Le bar mythique de la place Saint Pierre de Toulouse, haut lieu du pastis, offre le maillot » jaune » du TFC !

Chez Tonton, les idées fusent comme les mètres de pastis ! Le haut lieu du jaune à Toulouse fête le nouveau maillot du TFC en l’offrant aux supporteurs. On parle ici du maillot extérieur, le jaune, et non le violet. Logique !

Pour tenter de décrocher cette belle tunique pour supporter les violets au Stadium et boire des canons Chez Tonton, rendez-vous sur Twitter !

Quitte à repartir à zéro, autant le faire avec du flow.💛💜



En collab avec le @ToulouseFC, on vous fait gagner le nouveau maillot jaune « Away » pour cette nouvelle saison 2020/2021!



FOLLOW + RT POUR PARTICIPER! TIRAGE AU SORT CE WEEK-END!



JAUNES ET VIOLETS!👊😈 pic.twitter.com/msgjHiT3uG — Chez Tonton – Pastis Ô Maître (@cheztontontlse) July 16, 2020

Découvrez les nouveaux maillots du Toulouse FC : https://www.toulouseblog.fr/decouvrez-les-maillots-du-tfc-pour-la-saison-2020-2021/