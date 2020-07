Trust de retour à Toulouse en 2021

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe Trust sera de retour sur la scène du Bikini de Toulouse le mercredi 14 avril 2021.

TRUST, dès le début de sa carrière a été un groupe de défis. Un groupe de Rock de stature internationale au pays de la variété!Un brûlot qui traverserait le temps et dont le message ne cesserait de briller même hors de nos frontières, 40 ans après sa création !

Et pourtant, le bulldozer TRUST, à grand coup de riffs d’airains et de textes ciselés sur l’enclume n’a cessé de déjouer les vents contraires et d’exploser les préjugés. Rien d’étonnant, à ce que leur nouvel album, Fils de lutte, ne relève un nouveau challenge. Enregistrer un album qui conserverait intacte l’énergie live légendaire du groupe, loin de tout artifice de production, en deux mots : rester direct ! Dans la droite de lignée du dernier album Dans le même sang qui avait vu le groupe retrouver les sommets des charts, Fils de Lutte fait mieux qu’enfoncer le clou, il précise et définit l’essence même de TRUST : Dynamite ! C’est parti pour le FILS DE LUTTE TOUR !

Trust en concert

Mercredi 14 avril 2021

Le bikini

Réservations : www.lebikini.com