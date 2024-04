 A Francazal, un Campus dédié à l’hydrogène

Partager Facebook

Lors du Conseil de la Métropole ce jeudi 4 avril, Francazal va se doter d’un pole consacré à l’hydrogène pour faire de cette zone toulousaine un lieu d’excellence pour les mobilités durables.

L’objectif de Toulouse Métropole est de faire de Francazal le berceau d’une nouvelle filière industrielle, académique et de services autour des transports du futur avec le Campus des mobilités innovantes et décarbonées (entreprises, start-up, chercheurs, étudiants, organismes privés et publics).

Aujourd’hui, Toulouse Métropole, avec la Région Occitanie et en partenariat avec le CNRS, l’Université́ de Toulouse, l’ONERA, des laboratoires de recherche mais aussi des grands groupes comme Safran, et Airbus, y développe également un projet de Techno Campus Hydrogène. Le projet prévoit l’installation d’un centre d’essais dédié aux technologies de l’hydrogène (piles à combustible, électrolyseurs d’eau, etc.).

L’opération porte sur un montant total d’investissement de 18,2 M€ sur lequel Toulouse Métropole participe à hauteur de 1,2M€. Outil au service de la transition écologique et créateur d’emplois, le Techno Campus sera le plus grand centre d’Europe de recherche, d’essais et d’innovations dédié́ à l’hydrogène.