Concours. Gagnez vos places pour FENIX Toulouse – Cesson Rennes !

Le FENIX Toulouse retrouve le public pour la 24ème journée de Liqui Moly Starligue face à Cesson le 11 avril. Gagnez vos places sur Toulouseblog !

Le weekend dernier, le FENIX Toulouse a relevé la tête après deux défaites de rang contre Nantes. Face à une faible équipe de Créteil, les toulousains ont fait le boulot pour rester dans la course à l’Europe. A huit journées de la fin, la 4e place est de plus en plus solide avec six points d’avance sur Limoges. Il faudra encore prendre des points pour ne plus se laisser rattraper, et pourquoi pas revenir sur Montpellier (3e, avec 5 points d’avance). Pour cela, il faudra s’imposer face à Cesson-Rennes.

Les bretons sont dans le ventre mou du championnat avec une 11e place loin de la zone rouge mais aussi des places européennes. Mais, ce n’est pas fini, et, Cesson-Rennes espère prendre des points en cette fin de championnat. Notamment à Toulouse !

Toulouseblog vous offre des places pour cette rencontre le 11 avril prochain au Palais des Sports.