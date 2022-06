Eklo Toulouse, la nouvelle adresse design et écolo de Toulouse

Partager Facebook

EKLO Toulouse a ouvert ses portes le 13 juin dernier pour être la 7e adresse française et la première en Occitanie.

Nouveauté dans la ville avec l’arrivée de EKLO. Sklo, le jeune groupe d’hôtels « éco, écolos et conviviaux », étend son réseau et prend ses quartiers à Toulouse. Un tout nouvel établissement niché au cœur d’une réalisation architecturale aussi innovante que respectueuse de l’environnement. Offre d’hébergement variée, lieu de vie ouvert sur la ville, ambiance design et décontractée, adresse idéalement située au sein d’un écoquartier. Le bar et le restaurant sont, comme les autres établissements du groupe, ouverts à tous.

Ecoquartier et construction primée

Eklo Toulouse s’inscrit dans le développement de l’écoquartier de la Cartoucherie. Porté par la mairie de la ville rose, ce quartier de 33 hectares a été pensé pour devenir un nouveau centre urbain sur la rive gauche de la Garonne.

L’hôtel Eklo occupe les 5 premiers étages de la tour Wood’Art ; une tour en bois de 76 mètres de hauteur à l’architecture primée pour son isolation et sa faible consommation énergétique. Utilisation de matériaux durables, meilleure isolation thermique et phonique, raccordement au chauffage urbain, réduction de la production de déchets et de la consommation d’eau lors de la construction… autant d’arguments qui ont séduit la chaîne hôtelière, habituée à décliner des principes stricts d’écoresponsabilité pour la conception et l’exploitation de chacun de ses établissements.

Logements variés, espaces conviviaux et design stylé

Eklo Toulouse propose 100 chambres réparties en différentes catégories. Du backpacker au voyageur d’affaires, de la famille à la tribu, tous y trouveront des hébergements adaptés et des prix très accessibles, sans oublier des offres spéciales d’ouverture*. En duo ou en solo ? Eklo Toulouse innove avec des chambres nouvelle génération à l’espace optimisé, sans superflu mais toujours confortables

Restauration durable et responsable

Le restaurant accueille aussi bien les clients de l’établissement que les Toulousains à la recherche d’une adresse design et chaleureuse. Un brunch sera proposé à partir du mois de septembre avec animation pour les enfants. Au menu, une cuisine à la fois authentique et gourmande et des plats préparés maison. Poke bowls ou burgers, pièces de boucher ou options végétariennes, salades ou poissons, tous sont élaborés à base de produits frais, locaux et de saison.

Les circuits d’approvisionnements sont pensés au format ultra court : fruits et légumes sont cultivés en Occitanie et distribués par Sud-Ouest Primeurs, une entreprise familiale basée en Haute-Garonne. Viandes et volailles d’origine France sont préparées par Alex et Tom, une boucherie familiale du quartier de Saouzelong, à Toulouse. Quant aux pains, brioches et buns pour les burgers, ils proviennent de la boulangerie de la Cartoucherie, juste en face de l’hôtel. Le café est estampillé Maison Sassier, un torréfacteur passionné installé au cœur du Grand Marché de Toulouse. Thés et infusions sont créés par Tea’magine, avec des produits exclusivement issus de l’agriculture biologique. Côté boissons alcoolisées, on trouve la coopérative Bières des Régions, l’Armagnac et le Rhum des Arrangeurs Français, les spiritueux de Straw Bale Distillery, nichée aux portes de Toulouse, ainsi que Castan, première distillerie de malt en région Occitanie.

Autre engagement attestant d’une restauration durable et responsable : tous les biodéchets du restaurant sont collectés par les Alchimistes, une association toulousaine spécialisée dans la valorisation et le compostage des déchets alimentaires.

Eklo Toulouse

181 avenue de Grande-Bretagne – 31300 Toulouse

Arrêt de tram « Cartoucherie »

Réservation sur www.eklohotels.com