Ce weekend, rendez-vous avec les Siestes Electroniques à Toulouse

Les Siestes organisent leur 20ème édition du 23 au 26 juin 2022 !

Place à quatre jours de fête ! Autre jours de propositions musicales aventureuses au coeur du centre-ville toulousain dans le cadre bucolique du Jardin de Compans-Caffarelli. L’occasion de sortie idéale pour retrouver ses proches tout en profitant des concerts.

Les Siestes étant une manifestation accessible (financièrement autant que géographiquement) Tous les âges, toutes les origines sociales, tous les profils fréquentent le festival, c’est résolument un lieu de rencontre et d’ouverture. En plus, cette année, c’est les 20 ans des Siestes !

Une programmation aventureuse

Le Festival a décidé de mettre en avant des formes musicales qu’on qualifie depuis quelques années « d’aventureuses », on entend par là des musiques qu’il est peu probable d’entendre à la radio, à la TV, dans vos supermarchés, autrement dit des musiques connues de celles et ceux qui prennent le temps d’aller à leur découverte.

Il n’y aura pas d’esthétique privilégiée bien qu’un tropisme électronique s’impose depuis la création du festival.

Les publics pourront découvrir les travaux d’Adiciatz, Cucina Povera, Ece Canli & Nina Harker, Fågelle, Fauzia, K I A, KMRU, Maquis Son Sistèm, MC Yallah & Debmaster, Meuko! Meuko!, Moor Mother, Woody92.

Les engagements du festival

Sans têtes d’affiches et avec une programmation paritaire nous répartissons le plus équitablement possible les cachets entre les artistes.Lefestival s’engage dans une transparence de son fonctionnement et de ses financements via l’application Fairly.

Les informations pratiques

jeudi 23 juin et vendredi 24 juin : 19 h-21 h

samedi 25 juin : 17 h-23 h

dimanche 26 juin 2022 : 17 h-22 h

Jardin de Compans-Caffarelli à Toulouse

Entrée libre et gratuite