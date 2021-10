5ème édition de l’opération « Au pré de l’assiette  » dans les collèges haut-garonnais

Partager Facebook

Dans le cadre de la Semaine du gout, e Conseil départemental organise, du lundi 11 au vendredi 15 octobre, l’événement « Au pré de l’assiette », dans 12 collèges et 8 groupes scolaires haut-garonnais.

Durant cette semaine, les cuisiniers des établissements vont valoriser dans leurs menus des produits achetés sur la plateforme Agrilocal31, afin de faire découvrir aux élèves des aliments de saison issus de l’agriculture locale.

Durant les pauses-déjeuners, des jeux sur le « bien manger » seront organisés dans les cantines des établissements participants, avec un quizz, un nouveau livre de recettes Agrilocal etc.

Les élus départementaux remettront des lots aux gagnants à l’issue de l’opération dans les collèges dont des paniers individuels ou collectifs de produits locaux Agrilocal31.

L’opération « Au pré de l’assiette » est organisée en partenariat avec l’association nationale Agrilocal pour promouvoir les circuits courts dans la restauration collective. La plateforme d’achat Agrilocal31 a été mise en place en 2016 par le Conseil départemental pour faciliter la mise en relation entre les les services de restauration et les producteurs locaux en vente directe.

Par ailleurs, en janvier 2020, le Conseil départemental a adopté un plan d’actions pour la qualité alimentaire dans les collèges, qui répond à trois défis majeurs : la transition alimentaire pour changer les habitudes de consommation, la transition écologique pour réduire et valoriser les déchets et proposer des repas durables et responsables.

Le Département prévoit d’atteindre 50 % de produits de qualité et durables et 20 % de produits bio, sur le volume total des achats de denrées à l’horizon 2022. La réduction de 20 % du gaspillage alimentaire est également visée dans les restaurants scolaires.

De nombreuses actions sont actuellement en cours dans les restaurants scolaires comme la végétalisation des assiettes, la création de 14 postes de coordonnateurs restauration pour accompagner les équipes des collèges ou le lancement d’une application unique de commande et de gestion pour un meilleur suivi de l’activité des services de restauration.