Concours. Gagnez vos places pour Naâman à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Naâman sera en concert le 15 octobre prochain au Bikini. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Enfin le retour des soirées reggae au Bikini et pour la première , la salle de Ramonville recevra Naâman en formule sound system, accompagné de son selecta Fatbabs et des toulousains du Zongo Sound !

En quelques années, Naâman s’est imposé comme l’un des poids lourd du Reggae Européen. Un disque d’or dans ses bagages, plus de 500 000 followers cumulés sur les plateformes de streaming et plus de 100 millions de vues sur ses différents clips, c’est entre l’Inde et la Métropole que vit désormais le natif de Dieppe.

En 2017 Naâman dévoile son 3ème album « Beyond » avec lequel il fait le choix de l’indépendance, en créant son propre label Big Scoop Records. A sa sortie, ce premier album autoproduit se classe 5ème du Top Itunes et s‘est déjà vendu à plus de 25 000 exemplaires. Dans cet opus, Naâman va plus loin dans ses aspirations musicales en s’imprégnant de la Soul, empruntant à la musique latine et posant sur des rythmes caribéens.

Le 7 Mai dernier Naâman dévoilait un EP acoustique «Unplugged» où il offrait deux nouvelles versions de « Time Is To Rebel » et « Lucky Day » ainsi qu’un morceau inédit «Fire». Puis, il révèlait «Sunrise Of India», une ballade reggae, écrite en Inde, sous le soleil de Goa.

Et le 24 Septembre dernier c’est en Featuring avec Dub Inc que Naâman revenait. Un hymne ska et festif pour prolonger l’été.

Rendez-vous au Bikini le 15 octobre prochain. Toulouse Blog vous offre des places !