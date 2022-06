BigFlo & Oli se mettent à nu dans « Bon élèves »

Partager Facebook

Les toulousains surprennent encore à quelques jours de la sortie de leur album. BigFlo & Oli se livrent , se mettent à nu dans un clip en noir et blanc en compagnie de Mc Solaar. Ici le duo parlent d’eux, de leurs défauts, de leurs aspérités, de ce qui sont et aussi de ce qu’on veut qu’ils soient. Depuis les premiers extraits de ce nouvel album, c’est la première fois qu’on est touché et surpris par la qualité d’un son. Vivement la suite !

Rendez-vous désormais vendredi 24 juin pour découvrir Les Autres c’est nous, le nouvel opus de BigFlo & Oli.